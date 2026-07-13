Roddick ha dichiarato che per battere Sinner serve solo Alcaraz. Dopo le vittorie di Alcaraz a Melbourne e Zverev a Parigi, Sinner si è aggiudicato il terzo Slam della stagione a Wimbledon, mantenendo il titolo per il secondo anno consecutivo.

Dopo Carlos Alcaraz a Melbourne e Alexander Zverev a Parigi, è Jannik Sinner ad aggiudicarsi il terzo Slam della stagione imponendosi per il secondo anno consecutivo a Wimbledon. Il numero uno al mondo si è messo alle spalle la cocente delusione del Roland Garros, battendo un’ottima versione di Zverev in finale sull’erba londinese e centrando il quinto titolo Major della carriera. Andy Roddick, ex numero 1 del ranking ATP e apprezzato opinionista, ha analizzato l’impresa dell’azzurro nell’ultima puntata del suo podcast: “ È stato un dominio. Sinner non ha subito un break contro Djokovic, miglior giocatore della storia alla risposta, e Zverev. Ha affrontato 2 palle break, una per match. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Roddick sicuro: “Per battere Sinner ci serve solo Alcaraz”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Solo Sinner e Alcaraz possono battere Alcaraz e SinnerNel mondo del tennis, si discute spesso di quale coppia possa rappresentare la sfida più difficile per i due protagonisti principali.

Ferrero: ecco come Alcaraz può battere Sinner tra caldo e ritmoIn campo, le alte temperature e l’umidità sono le condizioni atmosferiche che più influenzano la resistenza di un giocatore.

Roddick sicuro: Per battere Sinner ci serve solo AlcarazDopo Carlos Alcaraz a Melbourne e Alexander Zverev a Parigi, è Jannik Sinner ad aggiudicarsi il terzo Slam della stagione imponendosi per il secondo anno ... oasport.it

Roddick sicuro: La partita più bella del 2025? Non ci sono dubbi!. C'è di mezzo SinnerQual è stata la partita più bella del 2025? Quest'anno più che mai rischia di essere una domanda retorica poiché c'è stato un match che più di ogni altro ha entusiasmato gli appassionati di tennis. corrieredellosport.it