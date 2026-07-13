Roberta Di Benedetto attende un trapianto di rene, dopo aver subito due interventi al cuore. Ha dichiarato che, quando avverrà l’operazione, considererà il gesto come un ulteriore dono ricevuto. La donna vive a Rimini e ha affrontato numerose sfide di salute, mantenendo un atteggiamento positivo. La sua storia si concentra sulla lotta contro problemi medici e sulla speranza di un nuovo organo, simbolo di un percorso di resilienza.

Rimini, 13 luglio 2026 – Ci sono vite che non si misurano in anni, ma in battiti. Quella di Roberta Di Benedetto è una partitura complessa, dove la paura non ha mai vinto contro la melodia del coraggio. La storia della 56enne riminese, tornata sotto i riflettori grazie alla toccante puntata del programma di Rai3 ‘Che ci faccio qui’ condotto da Domenico Iannacone, è un viaggio lungo i confini della medicina e della resistenza umana, sorretto da una straordinaria rete d’amore familiare. Quel respiro troppo corto quando aveva 10 anni. Tutto comincia quando Roberta ha 10 anni. Quando il soffitto della cameretta diventa il perimetro di un respiro troppo corto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roberta, dopo due cuori ora aspetta un rene. “Quando succederà, vorrà dire che qualcuno mi avrà fatto un altro dono”

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