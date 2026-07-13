Il nuovo centro di Arese, riqualificato recentemente, ha attirato numerosi visitatori secondo le immagini condivise sui social. Il sindaco ha dichiarato che l’inaugurazione è stata un successo, con molte persone presenti nelle vie del centro storico, in particolare attorno a via Caduti. La riqualificazione e l’attuazione della Ztl hanno portato un afflusso di pubblico che non si vedeva da tempo.

ARESE Le foto pubblicate sui social parlano da sole. Ma il sindaco di Arese, Luca Nuvoli, commenta, "l’inaugurazione è stato un successo. Da tanto tempo le vie del nostro centro storico non vedevano così tanta gente, a dimostrazione che attorno a via Caduti c’è curiosità e interesse. Dopo l’intervento di riqualificazione urbana e l’introduzione della Ztl è stato inaugurato il nuovo centro storico aresino. Dallo scorso 1° luglio è entrata in vigore la pedonalizzazione. Le strade interessate sono via Caduti, via Mattei, via Don Della Torre, via Sant’Anna (nel tratto del senso unico), possono accedere con l’auto solo i residenti e gli autorizzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riqualificazione e Ztl: il nuovo centro piace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Isernia, nuova ZTL nel centro: il sindaco convoca i cittadiniIl sindaco di Isernia ha convocato i cittadini per discutere l’introduzione di una nuova zona a traffico limitato nel centro storico.

Ztl e stalli, apertura al confronto con il Comitato Centro StoricoOggi a Palazzo Mosti si è svolto un incontro tra l’assessore e il presidente del Comitato Centro Storico per discutere di stalli blu, mappatura e...

Temi più discussi: Riqualificazione e Ztl: il nuovo centro piace; IL CENTRO INIZIA A CAMBIARE VOLTO, APPROVATO IL PROGETTO PER PIAZZA SAN CRISTOFORO E RIVA BARTOLINI; Pontedera, maxi?piano da 5 milioni: nuova Ztl, pavimentazioni drenanti e rivoluzione della viabilità tra Bellaria e centro; San Lazzaro di Savena futura | Conclusione del percorso di collaborazione con l'Università di Parma ed esposizione del plastico della città.

Ti pago se non usi la tua auto: il comune di Milano ha un piano per decongestionare la città reddit

#mobilitànuova - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Via il velo al nuovo centro storicoEventi diffusi e taglio del nastro ufficiale, sabato, per il nuovo centro storico di Arese. Dopo l’intervento di ... msn.com

Viabilità e sosta, c’è il nuovo piano. Ztl in via Garibaldi e piazza DuomoMisure per facilitare la sosta e l’accesso di chi vive nel centro storico, pensate per la vita quotidiana dei residenti, e interventi per costruire un sistema di viabilità più equilibrato e ... lanazione.it