Un docente di un istituto pubblico è stato sospeso dopo aver svolto ripetizioni private con alcuni studenti. La vicenda riguarda attività non autorizzate nel rispetto delle norme sulla responsabilità disciplinare e sulle sanzioni amministrative. Le autorità hanno precisato che le lezioni private svolte senza autorizzazione sono perseguibili, evidenziando i rischi di sanzioni e di censura per i docenti coinvolti. La normativa stabilisce limiti chiari tra attività consentite e illecite, con particolare attenzione alle responsabilità disciplinari.

Le lezioni private svolte dai docenti pubblici richiedono un'attenta valutazione legale. Il presente contributo esamina il regime autorizzativo e le conseguenze sul piano della responsabilità disciplinare, definendo i confini tra attività consentite e illeciti amministrativi.Lezioni private e funzione docente nella scuola pubblica: limiti di liceità, conflitto di interessi e responsabilità disciplinareIl tema delle lezioni private impartite dai docenti della scuola pubblica si colloca all’incrocio tra diritto scolastico, pubblico impiego e responsabilità disciplinare. La questione non può essere risolta nei termini semplificati di una... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Ripetizioni private agli alunni del proprio istituto: i rischi reali tra censura e sanzioni

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