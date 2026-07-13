La Biblioteca Salaborsa di Bologna rimane aperta anche nei giorni e negli orari in cui solitamente chiude, offrendo un rifugio contro il caldo. La struttura è accessibile in orari ampliati, permettendo ai cittadini di entrare e trovare aria fresca anche durante i momenti di chiusura abituale. Questa misura riguarda specifici giorni e orari, con l’obiettivo di garantire un luogo di refrigerio durante le ondate di calore.

Bologna, 13 luglio 2026 – Il caldo non vi dà tregua in questi giorni? La buona notizia è che la Biblioteca Salaborsa amplia gli orari per accogliere chi cerca un po’ di refrigerio. Il Comune ha infatti annunciato che nelle prossime settimane la Piazza Coperta rimarrà aperta e accessibile come " rifugio climatico " ( qui la mappa di tutti i rifugi climatici di Bologna ) anche nelle fasce orarie in cui i consueti servizi bibliotecari saranno sospesi, per offrire uno spazio fresco e riparato a chiunque ne abbia bisogno. Di seguito il dettaglio delle aperture e le variazioni dell'orario estivo. Le date e gli orari delle aperture speciali di luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifugi climatici, Salaborsa aperta per rinfrescarsi anche quando la biblioteca è chiusa: ecco giorni e orari

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