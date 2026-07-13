La nuova legge elettorale prevede che le piccole comunità non avranno più rappresentanza diretta. La riforma modifica le modalità di assegnazione dei seggi, privilegiando le liste più grandi e penalizzando chi rappresenta territori con meno di 10.000 abitanti. La modifica riguarda anche il sistema di calcolo dei voti, che favorisce le coalizioni più ampie. La legge entrerà in vigore con le prossime elezioni e cambierà i meccanismi di rappresentanza territoriale.

La legge elettorale non è soltanto un insieme di articoli. È il meccanismo che trasforma i voti in rappresentanza. Per questo il costituzionalista Enzo Palumbo ( nella foto ), intervenendo alla Fondazione Matteotti, ha richiamato di recente un principio semplice ma fondamentale: una democrazia dovrebbe preoccuparsi prima di rappresentare fedelmente gli elettori e solo dopo di rendere più agevole la vita dei governi. Un richiamo che assume un significato particolare quando si parla degli italiani residenti all’estero. Oggi gli iscritti all’AIRE sono oltre sei milioni e mezzo. Eleggono dodici parlamentari attraverso quattro Ripartizioni geografiche: Europa, Sud America, Nord e Centro America, Africa-Asia-Oceania-Antartide. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Riforma elettorale: addio a chi rappresenta piccole comunità

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We need a general election — clear this mess up now

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