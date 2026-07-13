Ricordiamo mamma mangiando una torta al limone sia per il suo compleanno che per la sua morte | il principe Harry svela una dolce ricorrenza legata a Lady Diana

Il principe Harry, Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet hanno incontrato re Carlo III e la regina Camilla il 10 luglio, in un evento che non si verificava da quattro anni. Durante l'incontro, Harry ha ricordato una ricorrenza legata a Lady Diana, menzionando una torta al limone come simbolo di un momento speciale per la madre, sia per il suo compleanno che per la sua morte.

Il principe Harry, Meghan e i figli Archie e Lilibet hanno avuto un incontro storico con re Carlo III e la regina Camilla il 10 luglio. Tutta la famiglia riunita non si vedeva da ben quattro anni. Il re e la regina anno ospitato la famiglia Sussex a Highgrove House, la residenza di campagna privata di re Carlo nel Gloucestershire. Come da accordi, non verranno diffuse foto né ulteriori dettagli in merito a quello che è stato considerato un incontro privato tra familiari. Nel frattempo Harry ha rivelato una “dolce” usanza sua e della sua famiglia per ricordare ed onorare la memoria di Lady Diana, in occasione del suo compleanno 1 luglio e della morte avvenuta il 31 agosto 1997. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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