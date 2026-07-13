Quando Jon Moxley ha deciso di lasciare la WWE per non tornare più, ha aperto le porte anche alla visibilità della moglie, Renee Paquette. La giornalista e conduttrice è diventata un punto di riferimento televisivo nel mondo del wrestling, lavorando con la AEW. La sua presenza in TV è ora considerata centrale, contribuendo a definire il panorama mediatico di questo sport.

Il giorno in cui Jon Moxley ha deciso di lasciare la WWE per non farvi più ritorno ha – in qualche modo – concesso al mondo del wrestling di poter apprezzare non solo le sue gesta altrove ma anche quelle della moglie, Renee Paquette. Un salto che da molti era stato sottovaluto: sì, brava, ma di donne e professioniste come lei ce ne sono tante in giro. Si disse. Invece cinque anni dopo la situazione è diametralmente ribaltata. Pur provandoci, la WWE non è più stata in grado di trovare un profilo come il suo. Certamente Cathy Kelly ha discrete doti, ma risulta meno impattante di quanto non lo fosse la collega. Oggi Renee è il “pillar” televisivo della AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Renee Paquette: il “pillar” televisivo della AEW

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