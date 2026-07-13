Renato Buso ha raccontato di aver giocato con alcuni dei più noti personaggi del calcio italiano e internazionale. Ha riferito che all’epoca, mentre alcuni compagni fumavano durante le riunioni, altri erano soggetti a sgridate da parte di dirigenti, e che Baggio, invece di pregare, cantava con lui canzoni di Zucchero. Buso ha anche ricordato il suo ruolo nell’Europeo U21 del 1992, durante il quale segnò tre gol decisivi.

C’è stato un tempo in cui per tutta l’Italia era lui il nuovo “Golden Boy”. Aveva infilato tre gol decisivi per la vittoria dell’Europeo U21 del 1992 con Cesare Maldini in panchina. Renato Buso ondeggiava sulla trequarti, portandosi sulle spalle l’etichetta di ragazzo d’oro. All’alba degli anni novanta i tifosi vedevano in lui il futuro della Nazionale. “Non ero né il nuovo Baggio, né simile a Vialli. Penso, però, di essere stato una buona spalla per entrambi”. Oggi lo racconta col sorriso. Negli anni si è scrollato di dosso paragoni scomodi e accostamenti fastidiosi. “Dovevo essere il futuro dell’Italia? Non lo so, so solo che mi sarebbe piaciuto esordire almeno una volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renato Buso: "Platini fumava, Agnelli lo sgridava e... Baggio pregava, ma con me cantava Zucchero"

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