Renato Buso | Ho esordito giocando nella Juve di Platini | troppo per un 16enne…

Da calcionews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 16 anni, l'ex attaccante ha esordito nella Juventus di Platini. Ha militato in diverse squadre tra cui Fiorentina, Sampdoria, Napoli, Lazio, Piacenza, Cagliari e Spezia. Ha espresso rimpianti per non aver giocato con la Nazionale e l’Inter. Con l’allenatore Eriksson, non è mai riuscito a trovare un buon rapporto nelle due squadre in cui hanno condiviso il campo.

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L’ex esterno d’attacco: «I miei rimpianti sono la Nazionale e l’Inter. Con Eriksson non sono andato d’accordo in due squadre.». Renato Buso ha giocato con Juventus, Fiorentina, Sampdoria Napoli, Lazio, Piacenza, Cagliari e Spezia. Una carriera importante, iniziata da giovanissimo quando con l’Under 21 aveva furoreggiato all’Europeo e sembrava destinato a diventare uno dei migliori giovani italiani. Con La Gazzetta dello Sport si è avventurato nei ricordi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano ESORDIO IN A A 16 ANNI « È stato tutto molto veloce. Ero un ragazzino. Alla prima, contro la Fiorentina, gioco con il dieci di Platini e alla seconda segno contro l’Ascoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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