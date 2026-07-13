Un ex senatore e imprenditore vicentino ha acquisito il club femminile. La decisione deriva da un legame personale con i colori biancorossi e da una passione per il calcio tramandata dalla famiglia. La moglie dello stesso proprietario ha un passato da calciatrice e il suo zio è stato un bomber di una squadra locale. La proprietà si definisce motivata da un sentimento di cuore e dal coinvolgimento nel movimento femminile.

L’ex senatore e imprenditore vicentino Alberto Filippi è il nuovo proprietario del Real Vicenza Women. Una scelta che nasce da lontano, da un legame profondo con i colori biancorossi e da una passione per il calcio che affonda le radici nella sua storia familiare. Ma il suo ritorno alla ribalta pubblica arriva anche dopo un periodo particolarmente difficile, segnato dalla drammatica rapina subita nella propria abitazione e dalla volontà di tornare in politica sui temi della sicurezza e della legittima difesa. Alberto Filippi, perché ha deciso di investire nel Real Vicenza Women?«È una scelta che nasce prima di tutto dal cuore. Mio zio Mario Maraschi è stato un bomber del Vicenza negli anni Settanta e io, pur essendo molto piccolo, ho iniziato a respirare l’atmosfera dello stadio fin da bambino. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Real Vicenza Women, Alberto Filippi è il nuovo proprietario: «Scelta di cuore: lo zio era bomber del Lane, mia figlia una pulcina. Nel movimento femminile c'è passione»

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REAL VICENZA WOMEN, FILIPPI NUOVO PROPRIETARIO: PARTE UNA NUOVA ERA | 11/07/2026

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