Re Carlo ritrova Harry e i nipoti dopo anni di distanza

Re Carlo III ha incontrato nuovamente Harry, Meghan Markle e i loro figli, Archie e Lilibet, in una riunione privata a Highgrove House. È stato il primo incontro tra tutti negli ultimi anni. La riunione ha visto la famiglia riunita nello stesso luogo, alimentando l’aspettativa di un avvicinamento tra i membri della famiglia reale.

. La riunione privata organizzata a Highgrove House ha riportato insieme Re Carlo III, Harry, Meghan Markle, Archie e Lilibet. L’incontro rappresenta il primo momento condiviso dall’intera famiglia negli ultimi anni e alimenta la speranza di rapporti più sereni all’interno della monarchia britannica. Re Carlo III ha ricevuto nella residenza di Highgrove House il figlio Harry, la moglie Meghan Markle e i piccoli Archie e Lilibet. L’incontro si è svolto in forma strettamente privata, lontano da fotografi e appuntamenti ufficiali, e ha assunto un’importanza particolare per tutta la famiglia reale britannica. Era infatti dal 2022, durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, che il sovrano non trascorreva del tempo con l’intero nucleo familiare dei duchi di Sussex. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Meghan shared photo of Harry kids to weakening king to accept her UK visit after William refused

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