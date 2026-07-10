Il re ha incontrato per la prima volta dal 2022 Harry, Meghan e i nipoti Archie e Lilibet. L’appuntamento si è svolto in una residenza della famiglia Windsor. La visita è avvenuta dopo un lungo periodo senza incontri pubblici ufficiali tra le parti. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle modalità o sui contenuti dell’incontro. È il primo incontro ufficiale tra il sovrano e la coppia con i figli da quando è diventato re.

Èil primo incontro del sovrano inglese con la nuora e i principini Archie e Lilibet dal 2022, quando parteciparono ai funerali di Elisabetta II. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Carlo III riceve Harry, Meghan e i nipoti: riconciliazione in casa Windsor

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Prince Harry and Meghan Markle break silence on Frogmore Cottage Eviction

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