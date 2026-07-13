Il re non supporterà l’Inghilterra ai Mondiali del 2026, secondo quanto rivelato da un membro della famiglia reale. La competizione, che si svolgerà in estate, attira fan e celebrità in America. La pausa richiesta dal torneo di Wimbledon 2026 durerà poco, ma il torneo di calcio rimane uno degli eventi più seguiti al mondo. In molte nazioni, le partite attirano grandi folle negli stadi e attenzione mediatica globale.

Esclusa la breve, intensa ed appassionante, pausa richiesta dal torneo di Wimbledon 2026, i Mondiali di Calcio sono l’evento sportivo dell’estate. La competizione è seguita da tifosi di tutto il mondo e negli stadi d’America si affollano celebrità e teste coronate, tutte impegnate a fare il tifo per la loro nazionale del cuore. Tutte tranne Re Carlo, che non ha alcuna intenzione di presenziare alle partite della squadra britannica, neanche se questa dovesse arrivare in finale o, peggio, vincere la Coppa del Mondo. Re Carlo “odia il calcio”. Il Re Felipe di Spagna, la Principessa del Giappone Hisako di Takamado, la Regina Maxima d’Olanda e i Principi di Norvegia Alexandra e Sverre Magnus: ai Mondiali FIFA 2026 di Reali ce ne sono stati parecchi, ma non i Windsor. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Re Carlo non farà il tifo per l’Inghilterra ai Mondiali 2026, William svela perché

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