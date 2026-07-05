Durante un podcast, William ha rivelato che Re Carlo non condivide la sua passione per il calcio, sottolineando che questa non deriva dalla famiglia. La conversazione è stata trasmessa in un episodio del podcast New Heights, condotto dai fratelli Kelce. William ha condiviso questo dettaglio in risposta a domande sulla passione sportiva del padre, senza aggiungere ulteriori commenti.

Il Principe William ha svelato un curioso retroscena sul rapporto di Re Carlo con il calcio. Durante un’intervista al podcast New Heights, condotto dai fratelli Travis e Jason Kelce, l’erede al trono britannico ha raccontato che la sua passione per il pallone non arriva dalla famiglia. Anzi, il sovrano 77enne ha sempre avuto un rapporto piuttosto distante con lo sport più seguito al mondo. Re Carlo odia il calcio, parola di William. La rivelazione su Re Carlo è arrivata mentre William parlava della sua fede calcistica per l’Aston Villa. Travis Kelce gli ha chiesto se fosse stato proprio suo padre a trasmettergli l’amore per il calcio, così come il padre aveva fatto con lui e il fratello Jason per il football americano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Re Carlo ai Mondiali 2026, la rivelazione di William che lo imbarazza

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