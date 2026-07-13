Razzi nello spazio da ex piattaforme petrolifere | ecco cosa ha in mente Trump

Il governo degli Stati Uniti sta considerando di utilizzare piattaforme petrolifere dismesse in mare come basi di lancio per razzi commerciali nello spazio. Questa opzione prevede il riadattamento di strutture abbandonate per operazioni spaziali, riducendo i costi e sfruttando infrastrutture già esistenti. La proposta è ancora in fase di valutazione e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui requisiti tecnici necessari.

Il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di poter lanciare nello spazio razzi commerciali da siti posizionati in mare, e ricavati da piattaforme petrolifere non più utilizzate. Potrebbe apparire una soluzione geniale per allontanare i pericoli dalle zone più urbanizzate. Tuttavia, alcuni esperti di tutela degli oceani affermano che tale progetto permetterebbe all’industria spaziale di usare l’oceano come discarica. Il progetto americano per il lancio dei razzi. Il Bureau of Ocean Energy Management (Boem) degli Stati Uniti, il 7 luglio, aveva annunciato una richiesta di informazioni (Rfi) per valutare la possibilità di... 🔗 Leggi su Panorama.it

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