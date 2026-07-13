Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 13 luglio

Al rientro nella capitale, il centrocampista ha dichiarato di non sapere se lascerà la Roma, sorprendendo i tifosi. Nel frattempo, il centrocampista del Tottenham ha concluso una stagione considerata positiva, nonostante il rendimento negativo della squadra. La questione sul futuro di Soulé si aggiunge alle trattative di mercato, mentre Palhinha si è mostrato soddisfatto della sua annata.

Soulé via dalla Roma? Lui spiazza tutti al rientro nella Capitale: «Sinceramente non lo so» Palhinha Juve: annata positiva nonostante la stagione da dimenticare del Tottenham. Tutti i numeri Juventus Next Gen, inizia la stagione 202627: ritiro, staff e amichevoli estive. Ufficiale il programma dei bianconeri La Top 5 dei gol della stagione 202526 della Juventus: dall’Under 15 alla Next Gen, le migliori perle scelte da Ismael Konate alla Juventus, è fatta! Altro colpo in attacco per la Next Gen: chi è il classe 2006, la sua storia e l’identikit tecnico La Top 5 dei gol della stagione 202526 della Juventus: dall’Under 15 alla Next Gen, le... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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