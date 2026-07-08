Le opposizioni hanno confermato di non voler proporre nomi per i nuovi membri della commissione di Vigilanza Rai, rispondendo negativamente alla richiesta dei presidenti di Camera e Senato di indicare entro oggi i candidati. Il Movimento 5 Stelle ha definito la richiesta come un tentativo di golpe parlamentare. Nessun rappresentante delle opposizioni ha accettato di partecipare alla selezione dei componenti, mantenendo posizione ferma sulla questione.

Non ci pensiamo neanche. È la risposta data ieri dalle opposizioni alla richiesta dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, di indicare entro oggi i nuovi componenti della commissione di Vigilanza Rai. Pd, M5S, Avs e Italia Viva hanno infatti confermato la linea scelta dopo le dimissioni di massa della scorsa settimana: nessun parlamentare verrà indicato per ricostituire l’organismo. Una decisione che rischia di aprire un nuovo scontro istituzionale. Anche perché l’odine di scuderia è che, qualora i nuovi componenti venissero nominati d’ufficio, gli interessati dovrebbero dimettersi nuovamente. Un modo per ribadire che la protesta non era simbolica, ma politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vigilanza Rai, le opposizioni non arretrano: nessun nome ai presidenti delle Camere. M5S avverte: “No al golpe parlamentare”

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