Jannik Sinner ha guadagnato 800 punti grazie alla semifinale a Wimbledon, ma si trova a -1.200 punti rispetto allo scorso anno, per la perdita dei punti del titolo vinto nel 2022. Alcaraz mantiene un vantaggio di 1.095 punti su di lui nel ranking ATP. Il prossimo possibile avversario di Sinner nella corsa è il tennista che si trova in quarta posizione, che potrebbe salire di rank in caso di buone prestazioni.

Jannik Sinner ha conquistato 800 punti qualificandosi alle semifinali di Wimbledon, ma è in saldo negativo di 1.200 punti perché sta onorando la cambiale derivante dal trionfo conseguito dodici mesi fa sui sacri prati londinesi. L’affermazione nel terzo Slam della stagione porta in dote 2.000 punti, che il fuoriclasse altoatesino può onorare nella sua interezza soltanto in un modo: alzando al cielo il trofeo domenica 12 luglio. Il numero 1 del mondo può fare affidamento su 12.250, che diventerebbero 12.750 in caso di approdo all’atto conclusivo e 13.450 in caso di trionfo sull’erba più iconica e prestigiosa al mondo. Al momento il 24enne può fare leva su un vantaggio di 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. Il primo inseguitore potrebbe diventare Zverev

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Sinner-Alcaraz: la finale di Monte-Carlo | Preview

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