La Rai ha annunciato la nuova stagione dei Podcast Original e delle Radio Digitali durante l’evento “Storie da Ascoltare”. Tra le novità ci sono programmi come “Spiritual Hub” e “Dialogare Oggi”. La presentazione si è concentrata sulle produzioni di RaiPlay Sound, con l’obiettivo di valorizzare l’audio digitale. L’evento ha coinvolto i rappresentanti dell’emittente e i produttori dei nuovi contenuti.

La Rai accende i riflettori sul futuro dell’audio digitale con “Storie da Ascoltare”, l’evento dedicato alla presentazione della nuova stagione dei Podcast Original e delle Radio Digitali Rai. L’appuntamento si è svolto giovedì 9 luglio nella Sala A della sede Rai di Via Asiago 10, a Roma, e ha rappresentato l’occasione per scoprire i nuovi progetti editoriali destinati ad arricchire il catalogo di RaiPlay Sound. A guidare l’incontro Manila Nazzaro e Julian Borghesan, affiancati dai vertici del comparto audio della Rai. Interverranno infatti Gianfranco Zinzilli, Direttore Radio Digitali e Podcast, Marco Caputo, Direttore Rai Radio, e Andrea Borgnino, Capostruttura Podcast. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rai presenta la nuova stagione dei Podcast Original: da “Spiritual Hub” a “Dialogare Oggi”, tutte le novità di RaiPlay Sound

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anteprima Belve - Elettra Lamborghini: Sono marito-sessuale - 21/04/2026

Notizie e thread social correlati

Palinsesti Rai 2026/2027: programmi confermati, cancellazioni e tutte le novità della nuova stagioneNel palinsesto Rai 2026/2027, alcuni programmi sono stati confermati mentre altri sono stati cancellati.

Alessandro Greco debutta su RaiPlay Sound con il podcast “Secondo ascolto”Alessandro Greco ha iniziato a condurre il podcast “Secondo ascolto” su RaiPlay Sound.

Temi più discussi: Storie da Ascoltare: la Rai presenta la nuova stagione dei Podcast Original; STORIE DA ASCOLTARE; Storie da Ascoltare, la Rai ha dato voce al futuro: emozioni, idee e racconti nella nuova stagione dei Podcast Original; La Rai rilancia podcast e radio digitali: la musica guida la nuova stagione -.

Le voci che raccontano il presente, i contenuti che immaginano il futuro.? Abbiamo vissuto da vicino l'evento di presentazione della nuova stagione dei Podcast Original e delle Radio Digitali Rai che trovate come sempre su #RaiPlaySound raiplaysound.it x.com

Rai Podcast presenta la nuova stagione tra spiritualità e impegno civileLa Rai ha presentato le novità della stagione podcast per l'estate e l'autunno 2026, annunciando a Roma, nella storica sede di Via Asiago, un'offerta ricca e diversificata. Questa nuova line-up di pod ... it.blastingnews.com

Rai, il futuro della radio parla sempre più il linguaggio dei podcastIl futuro della radio parla sempre più il linguaggio dei podcast. E la Rai è pronta a raccogliere questa sfida con una nuova stagione ... iltempo.it