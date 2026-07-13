A Reggio Emilia si sono svolti i funerali di un pizzaiolo di 67 anni ucciso a coltellate nel suo locale il 29 giugno. Alla cerimonia, i figli hanno ricordato il padre con parole di affetto, menzionando il suo sorriso e gli occhi buoni. Nessuna espressione di rabbia è stata pronunciata, solo silenzio, preghiera e raccoglimento sono stati presenti durante la funzione.

Nessuna parola di rabbia: solo il dolore, il silenzio, la preghiera e il raccoglimento hanno accompagnato i funerali di Raffaele Stipa, il pizzaiolo 67enne ucciso a Reggio Emilia la sera del 29 giugno nel suo locale di via Gran Sasso d'Italia. L'addio a quell'uomo benvoluto da tutto il quartiere è avvenuto in mattinata nella chiesa cittadina di San Luigi Gonzaga. Diverse persone si sono strette attorno ai figli Alan e Jennifer e alla sorella della vittima, Antonella, che la sera del delitto era rimasta ferita nel tentativo di proteggerlo dai colpi di coltello con cui l'assassino lo stava uccidendo. Sette, ha detto l'autopsia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Raffaele Stipa, a Reggio Emilia i funerali del pizzaiolo ucciso a coltellate. I figli: «Ricorderemo sempre il tuo sorriso, avevi gli occhi buoni»

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Lunedì i funerali di Raffaele Stipa a Reggio Emilia, poi l'ultimo viaggio verso Capo d'Orlando

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