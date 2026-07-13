Papà avevi gli occhi buoni | in 200 per l’addio al pizzaiolo ucciso Raffaele Stipa

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quasi duecento persone si sono radunate questa mattina nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Reggio Emilia per l’ultimo saluto a Raffaele Stipa, il pizzaiolo ucciso. La cerimonia si è svolta nel quartiere Rosta Nuova, con amici e familiari presenti. La salma è stata accolta con silenzio e commozione, mentre i partecipanti si sono stretti intorno ai parenti in un momento di lutto.

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Reggio Emilia, 13 luglio 2026 - Quasi duecento persone questa mattina si sono riunite alla chiesa di San Luigi Gonzaga, nel quartiere Rosta Nuova di Reggio Emilia, per dare l’ultimo saluto a Raffaele Stipa. Il 67enne è stato ucciso a coltellate la sera del 29 giugno mentre lavorava nel suo locale, la pizzeria Yoghi di via Gran Sasso d’Italia; arrestato poche ore dopo e indagato per omicidio volontario il 43enne Andrea Pellati. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoomicidio-alla-pizzeria-yoghi-il-funerale-di-raffaele-stipa-qmq32nfs Prefetto e sindaco al funerale. Il feretro ha raggiunto la chiesa poco dopo le dieci del mattino, con il prefetto Salvatore Angieri e il sindaco Marco Massari insieme all’assessora Stefania Bondavalli a incontrare per primi i familiari di Stipa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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