I giocatori del Milan sono arrivati a Milanello per l’inizio della stagione 2026-2027, che vede alla guida tecnica Rúben Amorim dal 16 giugno. Tra loro, Chukwueze è il primo a presentarsi in ritardo stagionale. La preparazione prevede sessioni di allenamento e test fisici, con il team che si prepara alle prime amichevoli della nuova annata. Nessun altro giocatore ha ancora registrato ritardi o assenze significative.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Amorim, ad ogni modo, avrà a disposizione ben 26 giocatori per il raduno odierno e per questa prima fase della preparazione atletica: ecco, qui di seguito, i giocatori che l'ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United ha chiamato a raccolta: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Raduno Milan LIVE | Giocatori arrivati a Milanello: Chukwueze, primo ritardo stagionale

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