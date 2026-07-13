Raduno e ritiro Milan LIVE | Squadra in campo per l' allenamento | due grandi parate di Torriani

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione 2026-2027 del Milan è iniziata il 13 luglio con l'allenamento della squadra. Durante l'allenamento, due grandi parate sono state effettuate dal portiere Torriani. La squadra è in ritiro da circa un mese, da metà giugno, sotto la guida dell'allenatore portoghese Rúben Amorim.

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RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. Ecco il LIVE dal nostro canale YouTube!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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