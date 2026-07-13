L’allenamento del Milan si è concluso con esercizi di pressing e lavoro sulla verticalità. La sessione è stata l’ultima prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione, che ha preso il via il 13 luglio sotto la guida del nuovo allenatore portoghese. La squadra si sta preparando per le prime partite, con attività incentrate su schemi di pressione e sviluppo offensivo.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. Vi siete persi l' allenamento dei rossoneri? Potete trovarlo qui in... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Raduno e ritiro Milan LIVE | Finito l'allenamento: pressing, verticalità. Rivivi quanto accaduto

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