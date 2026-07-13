Raduno e ritiro Milan LIVE | Finito l' allenamento | pressing feroce senza palla Si cerca la verticalità

Notizia in breve

L’allenamento del Milan si è appena concluso con un focus su un pressing intenso senza palla e sulla ricerca della verticalità in campo. La sessione si è svolta durante il primo giorno del ritiro della squadra, che ha iniziato ufficialmente la preparazione per la stagione 2026-2027. La squadra è sotto la guida tecnica del nuovo allenatore portoghese, arrivato lo scorso 16 giugno.