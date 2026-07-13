Radiotelevisione italiana ricavi a 8,67 miliardi | la radio cresce la TV rallenta

I ricavi della radiotelevisione italiana hanno raggiunto 8,67 miliardi di euro. La radio registra una crescita, mentre la televisione rallenta. Lo studio di Confindustria Radio Televisioni evidenzia un incremento dei ricavi radiofonici, mentre quelli televisivi diminuiscono rispetto all’anno precedente. La situazione riflette un andamento contrastante tra i due comparti, con la radio che mostra segni di espansione e la TV che registra una riduzione delle entrate.

Lo Studio Economico di Confindustria Radio Televisioni fotografa il settore: ricavi a 8,67 miliardi, radio in crescita e TV in calo. L’ industria radiotelevisiva italiana sembra aver trovato un nuovo punto di equilibrio in un panorama mediatico profondamente mutato, consolidando una stabilità che, pur lontana dai fasti pre-pandemici, appare ormai strutturale. Secondo i dati emersi dal 31° Studio Economico di Confindustria. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Le dichiarazioni del nostro AD e DG Giovanni Carnevali sono un bagno di realtà gelido, ma assolutamente necessario. Sentirgli dire che i ricavi dei club italiani non tengono il passo della Premier e che certe spese non sono più alla portata certifica quello c x.com