radar academy a caccia dei manager del futuro

Notizia in breve

Radar Academy ha investito oltre 2,4 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di giovani manager. L'obiettivo è favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro e contribuire alla formazione della futura classe dirigente italiana. L'iniziativa si concentra su programmi di formazione e supporto ai talenti emergenti, con l’intento di accelerare la loro crescita professionale e prepararle alle sfide del mercato.