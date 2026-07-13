Radar Academy a caccia dei manager del futuro

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Radar Academy ha investito oltre 2,4 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di giovani manager. L'obiettivo è favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro e contribuire alla formazione della futura classe dirigente italiana. L'iniziativa si concentra su programmi di formazione e supporto ai talenti emergenti, con l’intento di accelerare la loro crescita professionale e prepararle alle sfide del mercato.

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UN INVESTIMENTO da oltre 2,4 milioni di euro per sostenere il talento, accelerare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e contribuire alla formazione della futura classe manageriale italiana. È questo l’obiettivo del programma di borse di studio 2026 promosso da Radar Academy, che mette a disposizione 2.409.190 euro destinati a 1.000 giovani laureati e neolaureati under 29 desiderosi di trasformare le proprie ambizioni professionali in una carriera concreta. L’iniziativa prevede un contributo fino a 6.710 euro e si rivolge a giovani in possesso di laurea triennale o magistrale, accomunati da motivazione, spirito di iniziativa e forte interesse a sviluppare competenze specialistiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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