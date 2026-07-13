Racconto di una notte Anticipazioni Turche | la proposta di Selim e il tragico destino di Ceylan!
Selim si presenta a villa Yilmaz con un anello, chiedendo di sposare Ceylan. L’arrivo improvviso della famiglia interrompe il momento, costringendo la ragazza a fare una scelta difficile. La decisione presa avrà conseguenze irreversibili sulla sua vita.
Selim si presenta a villa Yilmaz con un anello e l’intenzione di sposare Ceylan. L’arrivo della famiglia interrompe però quel momento speciale e costringe la ragazza a prendere una decisione difficile che avrà conseguenze irreversibili. Le prossime puntate di Racconto di una notte porteranno in scena uno degli sviluppi più drammatici e sconvolgenti della storia. Al centro degli eventi ci sarà ancora una volta Ceylan, combattuta tra i sentimenti che prova per Selim Allame e la diffidenza che da tempo accompagna il loro rapporto. La giovane ha già vissuto momenti difficili a causa di questa relazione. In passato ha cercato di allontanarsi da Selim perché convinta che l’uomo potesse avere secondi fini e che il suo interesse non fosse rivolto soltanto a lei. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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