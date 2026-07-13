Rabiot-Napoli pista complicata | l’entourage frena

Rabiot continua ad essere un possibile rinforzo per il Napoli, ma la trattativa è rallentata dall’interesse del suo entourage a non proseguire. Il centrocampista francese, apprezzato da Allegri per le sue qualità e la sua esperienza, rimane nel radar del club partenopeo, anche se non ci sono sviluppi immediati. La volontà del giocatore e le richieste del suo entourage rappresentano gli ostacoli principali alla trattativa.

Adrien Rabiot resta un nome da seguire per il centrocampo del Napoli, ma la pista non è semplice. Il francese piace molto a Massimiliano Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus e lo considera un profilo ideale per dare forza, esperienza e qualità alla mediana azzurra. L’interesse esiste, ma l’operazione presenta diversi ostacoli. Non c’è soltanto il tema economico, già rilevante per un giocatore del suo livello. A pesare è anche la composizione attuale del centrocampo del Napoli, reparto già ricco di alternative e di titolari consolidati. Secondo Corriere dello Sport, a frenare la trattativa sarebbe soprattutto l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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