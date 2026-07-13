L'interesse del Napoli per Rabiot rimane, ma la trattativa è rallentata dall'opposizione dell'entourage del giocatore. Il francese, già noto all'allenatore del Napoli, è apprezzato per le sue qualità e la sua esperienza, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. La volontà del centrocampista non è stata resa pubblica, e il suo entourage sembra frenare le trattative. La situazione resta in stallo, senza annunci ufficiali da entrambe le parti.

Adrien Rabiot resta un nome da seguire per il centrocampo del Napoli, ma la pista non è semplice. Il francese piace molto a Massimiliano Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus e lo considera un profilo ideale per dare forza, esperienza e qualità alla mediana azzurra. L’interesse esiste, ma l’operazione presenta diversi ostacoli. Non c’è soltanto il tema economico, già rilevante per un giocatore del suo livello. A pesare è anche la composizione attuale del centrocampo del Napoli, reparto già ricco di alternative e di titolari consolidati. Secondo Corriere dello Sport, a frenare la trattativa sarebbe soprattutto l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Rabiot-Napoli, pista complicata: l’entourage frena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marchetti: Napoli scarico, Manna-Roma pista complicataIl Napoli ha subito una sconfitta contro il Bologna, lasciando alcune questioni aperte in vista delle prossime sfide.

Temi più discussi: Napoli, calciomercato: cessioni e riflessioni, poi i nuovi arrivi; Rabiot-Napoli, pista complicata: l’entourage frena; Rabiot-Napoli pista complicata | l’entourage frena; Calciomercato Napoli Live: Allegri punta Rabiot.

Rabiot-mamma Veronique, pranzo di mercato a Boston: il Napoli lo vuole, Cardinale dice no. I dettagliIl centrocampista vuole parlare di futuro solo alla fine, Amorim stravede per le sue doti e il numero uno di RedBird non si farà mettere spalle al muro. E se Allegri dovesse privarsi di ... msn.com

Rabiot-Napoli, pista complicata: l’entourage frenaForzAzzurri.net - Rabiot-Napoli, pista complicata: l’entourage frena Adrien Rabiot resta un nome da seguire per il centrocampo del Napoli, ma la pista non è semplice. Il ... forzazzurri.net