Qui Mantova In ventotto al Sinergy Bragantini incedibile
Oggi si è svolto il primo giorno di allenamento del Mantova in vista della nuova stagione. Alla seduta, al Sinergy Center, erano presenti 28 giocatori che resteranno in sede per tutta la settimana. Gli allenamenti sono diretti dall’allenatore e sono previsti incontri amichevoli, con il primo fissato per venerdì 17.
Primo giorno di allenamento in vista della nuova stagione per il Mantova. Al Sinergy Center oggi si ritroveranno 28 giocatori che rimarranno a lavorare in sede agli ordini di Modesto per tutta la settimana (con una prima sgambata fissata per venerdì 17). Da lunedì 20 a giovedì 30 luglio i biancorossi si alleneranno a Sirmione (con alloggio a Ponte sul Mincio). Una scelta voluta per mantenere la squadra vicina ai tifosi e consentire loro di seguire i primi passi del gruppo virgiliano, al di là dall’attesa amichevole con l’ Atalanta che si svolgerà mercoledì 22 a Zingonia (ma a porte chiuse). In seguito il Mantova giocherà a Sirmione con l’Ambrosiana (Serie D) martedì 28, mentre giovedì 30 se la vedrà con l’Alcione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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