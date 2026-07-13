qui mantova in ventotto al sinergy bragantini incedibile

Notizia in breve

Oggi si è svolto il primo giorno di allenamento del Mantova in vista della nuova stagione. Alla seduta, al Sinergy Center, erano presenti 28 giocatori che resteranno in sede per tutta la settimana. Gli allenamenti sono diretti dall’allenatore e sono previsti incontri amichevoli, con il primo fissato per venerdì 17.