Questo piccolo aggeggio aiuta con le punture di zanzara
Un dispositivo progettato per alleviare il prurito causato dalle punture di zanzara. Quando si viene punti, grattarsi può peggiorare l'infiammazione e prolungare il fastidio. Il piccolo aggeggio offre un’alternativa temporanea al graffio, aiutando a ridurre il prurito senza aggravare la reazione cutanea. Utilizzato come rimedio immediato, si propone come soluzione semplice per contenere il disagio provocato dalle punture di insetto.
Quando si viene punti da una zanzara, grattarsi è la cosa più sbagliata da fare per farsi passare il prurito. Il sollievo che si ottiene grattando la puntura infatti è temporaneo, e innesca una serie di reazioni nella pelle che possono aumentare l’infiammazione, prolungando il prurito per ore, a volte giorni. Se si resiste dal grattarsi per qualche decina di minuti, invece, la puntura tende poi a prudere sempre meno. Per resistere, funzionano soprattutto il freddo e il caldo. Ci si può mettere sopra un cubetto di ghiaccio, se lo si ha a disposizione, oppure da tempo esistono creme o unguenti che danno una sensazione di freddo. Da qualche anno vengono venduti anche dei piccoli dispositivi portatili che invece funzionano con il calore localizzato. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Il trucco geniale contro le punture di zanzara!
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