Quando si viene punti da una zanzara, grattarsi è la cosa più sbagliata da fare per farsi passare il prurito. Il sollievo che si ottiene grattando la puntura infatti è temporaneo, e innesca una serie di reazioni nella pelle che possono aumentare l’infiammazione, prolungando il prurito per ore, a volte giorni. Se si resiste dal grattarsi per qualche decina di minuti, invece, la puntura tende poi a prudere sempre meno. Per resistere, funzionano soprattutto il freddo e il caldo. Ci si può mettere sopra un cubetto di ghiaccio, se lo si ha a disposizione, oppure da tempo esistono creme o unguenti che danno una sensazione di freddo. Da qualche anno vengono venduti anche dei piccoli dispositivi portatili che invece funzionano con il calore localizzato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Questo piccolo aggeggio aiuta con le punture di zanzara

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Il trucco geniale contro le punture di zanzara!

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Cosa funziona contro le punture di zanzaraLe punture di zanzara diventano fastidiose a causa della reazione del sistema immunitario, che provoca gonfiore e prurito.

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