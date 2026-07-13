La Chiesa ha rilasciato dichiarazioni riguardanti i lefebvriani, ma non ha fornito dettagli specifici. La frase “Di tanto in tanto non fa male” è stata citata in relazione alla gestione di questa comunità. Non sono state comunicati ulteriori chiarimenti ufficiali o approfondimenti sul tema. La dichiarazione sembra suggerire un atteggiamento di cautela o di approccio moderato senza entrare in particolari.

«Di tanto in tanto non fa male». È uno di quei proverbi moderni che nessuno ricorda di aver inventato e che tutti ripetono con la sicurezza con cui un tempo si citavano Aristotele o la nonna. Deve essere nato nello studio di qualche dietologo, allevato dai rotocalchi femminili e infine adottato dalla pubblicità. Ogni mese gli stessi giornali spiegano come perdere cinque chili in una settimana e, venti pagine dopo, propongono la ricetta della torta di mele definitiva, della crostata irresistibile, del dolce «a cui non saprete dire di no». Il peccato calorico viene assolto prima ancora di essere commesso. L’idea, in fondo, è persino ragionevole. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quello che la Chiesa non dice sui lefebvriani

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Nuovi vescovi delitti di scisma. Vaticano scomunica Lefebvriani

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