La chiesa di Rimini ha ricevuto nuova visibilità dopo lo scisma, anche se i lefebvriani continuano a sostenere che non è stato un effetto volontario della comunità. Don Davide Pagliarani, leader locale, ha più volte ribadito che lo scisma non è stato voluto dai lefebvriani. La comunità attende che la situazione si stabilizzi, con alcuni che commentano di “aspettare che l’uragano passi”.

Rimini, 6 luglio 2026 – Che lo scisma non fosse un effetto voluto dalla comunità dei lefebvriani, ormai è cosa nota, visto che sia don Davide Pagliarani, il riminese a capo della comunità, sia altri appartenenti l’hanno detto più volte. "La scomunica del Papa è ingiusta e invalida", aveva detto Pagliarani. "Non vogliamo assolutamente lo scisma", gli ha fatto eco don Ludovico Sentagne, priore della comunità di lefebvriani di Rimini. Ma tant’è: la scomunica vaticana è arrivata la settimana scorsa, dopo che la Fraternità Pio X ha nominato 4 nuovi vescovi a Ecõne in Svizzera, nonostante tale nomina sia prerogativa della Chiesa e nonostante le richieste di Papa Leone XIV in persona di non procedere in tal senso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Lefebvriani, nuova visibilità alla chiesa di Rimini dopo lo scisma. Ma continua la polemica: "Aspettiamo che l'uragano passi”

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