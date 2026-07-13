quelli che viaggiano per competizione

Un viaggiatore ha recentemente visitato la Corea del Nord, attraversando il confine dalla Russia durante un mini-tour in una zona industriale del paese. Era la prima occidentale a farlo dopo l’apertura del confine. L’individuo fa parte di un’associazione che monitora classifiche e record di viaggi, tra cui la visita ai 193 paesi del mondo.

Chi prova a visitare 193 i paesi del mondo è attivo in specifiche associazioni che tengono traccia di classifiche, record, possibili imbrogli «Mi mancava la Corea del Nord, ma appena hanno aperto un mini-tour in una zona industriale del paese, sono stata la prima occidentale a attraversare il confine dalla Russia». Wendy Arbeit è una donna statunitense, del Tennessee, ed è una delle persone che hanno visitato tutti i paesi del mondo. Sono 193, quelli ufficialmente riconosciuti dall’ONU. Sono molti di più, alcune centinaia, le persone che dicono di averli visti tutti. La maggior parte lo ha fatto negli ultimi anni, per una strana forma di competizione che fino a poco tempo fa sarebbe stata impraticabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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