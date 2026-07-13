C’è gente lì fuori che “ odia Messi in modo viscerale”. Rafa Cabeleira la mette sul Paìs come se fosse una patologia un po’ psichiatrica: “Adulti, persone che crescono i propri figli nella comunione con il Signore e mangiano la pizza la domenica, quasi come persone normali”. E ovviamente c’è come motivazione quella del tifo contro, ma anche una questione di invidia sociale: “ La cosa più irritante di Messi è la sua abitudine di vincere le partite con facilità, mentre noi altri dobbiamo affrontare la vita a briglia sciolta, correndo come polli senza testa”. Addirittura vince camminando. Aspetta e spera che torni uno qualunque. “Tutto ciò è comprensibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quelli che odiano Messi, lui vince con facilità mentre la vita di noi mortali è difficilissima

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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