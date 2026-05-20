Incidenti mortali sul lavoro più che raddoppiati pesano quelli in itinere | Triste realtà dei fatti non abbassare la guardia
I dati sugli incidenti mortali sul lavoro sono in aumento, con un incremento superiore al doppio rispetto agli anni precedenti. Tra i casi più preoccupanti ci sono quelli in corso di svolgimento, che continuano a rappresentare un peso significativo. I rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali si sono incontrati ieri nella sede della Provincia di Forlì-Cesena per discutere della situazione e delle misure da adottare. La riunione si è concentrata sulla prevenzione e sulla tutela dei lavoratori, senza fare previsioni o commenti sulle cause specifiche.
Si è riunito ieri, nella sede della Provincia di Forlì-Cesena, il “Tavolo per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”. L'organismo, previsto dalla Dgr regionale 15332022 e coordinato dalla Provincia, vede la partecipazione attiva di istituzioni, enti, associazioni datoriali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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costanti e sistematici soprattutto nei settori più a rischio con sanzioni per quelle aziende e/o appalti che violano le norme sulla sicurezza. Perché incidenti e morti sul lavoro non sono fatalità ma il risultato di scelte politiche precise che rispondono al nome di ta x.com
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