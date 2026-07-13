Quel cileno illegale era un killer di Pinochet | liberato
La polizia migratoria ha arrestato un uomo cileno senza documenti, noto per aver lavorato come killer durante il regime di Pinochet. Dopo il fermo, gli agenti hanno scoperto il suo passato criminale. La vicenda si sviluppa in due puntate, evidenziando come l’individuo, già ricercato, fosse coinvolto in attività violente durante il periodo dittatoriale. La notizia si aggiunge a un quadro più ampio di controlli e verifiche sulle identità di persone senza documenti.
America oggi La polizia migratoria cattura Armando Larios. Poi scopre il suo antico lavoro America oggi La polizia migratoria cattura Armando Larios. Poi scopre il suo antico lavoro Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Mentre l’Ice si accanisce su immigrati irregolari senza neppure precedenti penali – e Trump si scatena contro un fantomatico terrorismo transnazionale di sinistra – i terroristi, quelli veri, scontano negli Usa appena qualche mese di carcere. Così indica l’incredibile vicenda dell’ex agente della Dina, la polizia... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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