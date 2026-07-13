Quel cileno illegale era un killer di Pinochet | liberato

Notizia in breve

La polizia migratoria ha arrestato un uomo cileno senza documenti, noto per aver lavorato come killer durante il regime di Pinochet. Dopo il fermo, gli agenti hanno scoperto il suo passato criminale. La vicenda si sviluppa in due puntate, evidenziando come l’individuo, già ricercato, fosse coinvolto in attività violente durante il periodo dittatoriale. La notizia si aggiunge a un quadro più ampio di controlli e verifiche sulle identità di persone senza documenti.