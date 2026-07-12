Dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva, il tennista tornerà in campo in occasione del torneo di Cincinnati, che si svolge a fine luglio. La sua partecipazione è confermata, ma non sono ancora state comunicate le eventuali date di rientro in altri tornei successivi. La decisione di scendere nuovamente in campo arriva dopo la vittoria a Londra e la conquista del quinto titolo Slam.

Dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva, aver messo le mani sul quinto Slam della propria carriera e aver rafforzato lo status di numero 1 del mondo, Jannik Sinner si concederà un merito periodo di vacanza e si fermerà dall’attività agonistica per almeno tre settimane: il fuoriclasse altoatesino non disputerà altri tornei nel mese di luglio, dunque bisognerà attendere parecchio per rivederlo in campo. L’ultimo mese è stato decisamente difficile per il 24enne: dopo la cocente eliminazione al secondo turno del Roland Garros, quando si fermò a un passo dallo sbrigare la pratica Juan Manuel Cerundolo, l’azzurro si è sottoposto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quando torna in campo Sinner dopo Wimbledon? Scelta cruciale e una sfida colossale che non deve ammaliare

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