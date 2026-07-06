Quando gioca l’Italia di volley femminile | orari con Ucraina Belgio Canada e Cina Dove vederla in tv e streaming

L’Italia femminile di volley gioca le ultime partite della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 contro Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Gli incontri si terranno in orari ancora da definire e saranno trasmessi in tv e streaming. La squadra cerca di ottenere la qualificazione diretta alle Finals di Macao.

L’Italia si prepara ad affrontare l’ultima settimana della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026, un appuntamento che potrebbe consegnare alle azzurre la qualificazione matematica alle Finals di Macao. Dopo il lavoro svolto nel collegiale di Cervia, la formazione guidata da Julio Velasco volerà a Hong Kong, dove dall’8 al 12 luglio disputerà le ultime quattro gare della Pool 8. Il bilancio maturato nelle prime due settimane è decisamente positivo: sei vittorie, due sole sconfitte e terzo posto in classifica con 18 punti, alle spalle soltanto di Stati Uniti e Brasile, le uniche nazionali capaci finora di fermare Danesi e compagne. 🔗 Leggi su Oasport.it

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