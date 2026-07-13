Proseguono gli appuntamenti in libreria alla Casa Sull’Albero dedicati alle storie

Proseguono gli eventi in libreria alla Casa Sull’Albero, dedicati alle storie e alla lettura. L’iniziativa coinvolge bambini e adulti in un’esperienza di ascolto, con una tenda illuminata, cuscini e libri selezionati. Le sessioni offrono un momento di immersività, in cui ogni racconto diventa un viaggio e ogni colore stimola l’immaginazione. L’appuntamento si svolge in un ambiente curato, pensato per favorire l’interazione con i libri e le narrazioni.

Arezzo, 13 luglio 2026 – , all'immaginazione e alla meraviglia. Una tenda illuminata da luci soffuse, cuscini morbidi e libri scelti con cura, tutti gli ingredienti necessari per fare vivere a bambini ed adulti un'esperienza di ascolto unica, dove ogni racconto diventa un viaggio e ogni colore apre le porte a nuovi mondi. Storie da ascoltare in una cornice fantastica. Cuscini, luci soffuse, seduti o distesi su un morbido pavimento per vivere un momento magico. Ogni incontro libri diversi e tante nuove scoperte. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 € MERCOLEDÌ 15 LUGLIO Storie gialle Quando la fantasia è gialla come il sole e fresca come un limone *ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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