Due incidenti si sono verificati nella fila 11 di aerei diversi, a circa un anno di distanza l’uno dall’altro. In entrambi i casi, i passeggeri seduti in questa fila sono stati coinvolti in eventi critici. La fila 11 è tornata al centro dell’attenzione, non per caratteristiche di comfort o spazio, ma per le circostanze drammatiche che l’hanno coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sui tipi di incidenti o sulle conseguenze per i passeggeri.

Ci sono numeri che, per una serie di coincidenze, finiscono per assumere un significato particolare. È quanto sta accadendo alla fila 11 degli aerei, tornata al centro dell’attenzione non per la comodità dei sedili o per lo spazio riservato ai passeggeri, ma per due episodi drammatici avvenuti a poco più di un anno di distanza. Da una parte c’è l’unico superstite di una delle tragedie aeree più gravi degli ultimi anni. Dall’altra un passeggero che ha rischiato di essere risucchiato fuori da un finestrino, ma è stato salvato in extremis dalle persone che si trovavano accanto a lui. Due storie segnate dal terrore, unite però anche da una sopravvivenza quasi miracolosa e dallo stesso dettaglio: entrambi viaggiavano nella fila 11. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Proprio quella fila…”. Il ‘famigerato’ numero di posto in aereo che i passeggeri temono

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Fila 11, il numero che ora tutti temono (o desiderano) su un aereo: dalla tragedia dell’Air India al recente volo Ryanair. Ecco le storie incredibiliUna fila di sedili, nota come fila 11, sta attirando l’attenzione negli ultimi tempi a causa di episodi accaduti a bordo di diversi aerei.

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