Pronostici Francia-Spagna | marcatore e tiri in porta

Da ilveggente.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima semifinale, Francia e Spagna si sfidano in una partita che può essere considerata una sorta di finale anticipata. Sono due tra le squadre più quotate per conquistare il titolo. La sfida si svolge con particolare attenzione alle previsioni sui marcatori e sui tiri in porta, aspetti chiave per analizzare l’andamento della partita. La gara vede le due nazionali affrontarsi con l’obiettivo di avanzare in finale e mettere in evidenza le proprie capacità offensive e difensive.

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Pronostici Francia-Spagna, la prima delle due semifinali è una sorta di finale anticipata tra le selezioni più accreditate per la vittoria della coppa. Ecco i possibili protagonisti.  Il maestoso e avveniristico AT&T Stadium di Arlington si prepara a essere il teatro di una semifinale mondiale leggendaria. Una vera e propria finale anticipata che mette di fronte le due principali favorite al titolo: Francia-Spagna. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I Bleus di Didier Deschamps si presentano all’appuntamento forti del secondo miglior attacco (16 gol) e di un percorso impeccabile. Oltre a regalare spettacolo, i transalpini nella fase a eliminazione diretta hanno collezionato tre clean sheet di fila, blindando la difesa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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