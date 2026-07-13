Pronostici Francia-Spagna | marcatore e tiri in porta

Notizia in breve

Nella prima semifinale, Francia e Spagna si sfidano in una partita che può essere considerata una sorta di finale anticipata. Sono due tra le squadre più quotate per conquistare il titolo. La sfida si svolge con particolare attenzione alle previsioni sui marcatori e sui tiri in porta, aspetti chiave per analizzare l’andamento della partita. La gara vede le due nazionali affrontarsi con l’obiettivo di avanzare in finale e mettere in evidenza le proprie capacità offensive e difensive.