La Corte d’Appello di Bologna ha emesso la sentenza nel processo “Radici” sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. Alcune pene sono state ridotte, ma l’impianto accusatorio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nella Riviera romagnola resta confermato. La sentenza è stata letta nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio.

La Corte d’Appello di Bologna ha letto nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio il dispositivo della sentenza di appello del processo “Radici” sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. La sentenza ha confermato l’impianto accusatorio dimostrando la sussistenza della gran parte dei reati compresa l’aggravante del metodo mafioso per alcuni degli imputati, con alcuni leggeri sconti di pena e assoluzioni riferite a specifici casi di imputazione. Il Tribunale di Ravenna a fine gennaio 2025 aveva comminato 21 condanne per complessivi 98 anni di carcere. L'accusa in primo grado aveva riguardato il controllo dei locali della Riviera romagnola, gestiti con modalità mafiose per riciclare il denaro della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Processo 'Radici', calano alcune pene ma tiene l'impianto accusatorio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nella Riviera romagnola

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