Il Parlamento europeo ha dato il primo via libera all’euro digitale, segnando una tappa importante nel progetto. Sebbene il lancio effettivo sia ancora lontano e dipenda dalle decisioni della Banca centrale europea, la decisione ha già influenzato il mercato e il panorama politico. Il progetto prevede anche lo studio delle reti crypto per i pagamenti digitali, ma non ci sono ancora date definitive per l’implementazione.

IL PRIMO via libera nei confronti dell’euro digitale arrivato dal Parlamento europeo ha segnato una tappa fondamentale. Il progetto resta ancora lontano da un lancio effettivo e subordinato alle decisioni finali della Bce, ma inizia così ad assumere già oggi un peso politico e di mercato differente. La spinta dell’Unione europea verso l’euro digitale è stata presentata soprattutto come un modo per ridurre la dipendenza del blocco da circuiti di pagamento non europei, come Visa e Mastercard. Il 23 giugno 2026, la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Econ, ha sostenuto il quadro normativo per l’euro digitale con 43 voti favorevoli, 14 contrari e un’astensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Primo via libera all’euro digitale. L’Ue studia le reti crypto per i pagamenti

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