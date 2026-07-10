Quando potremo pagare il caffè con l'euro digitale | le tappe dopo il via libera del Parlamento Ue

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sull’euro digitale con 416 voti favorevoli, 169 contrari e 22 astenuti. Ora si apre la fase dei negoziati con il Consiglio europeo, considerata di routine. La decisione permette di avviare le discussioni per definire i dettagli della futura moneta digitale. La proposta mira a integrare l’euro digitale nel sistema di pagamento, anche per transazioni di piccola entità come il caffè.

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Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sull'euro digitale con 416 voti a favore e 169 contrari, oltre a 22 astenuti. È un passaggio decisivo, che dà il via alla prossima fase, quella dei negoziati - che non dovrebbero creare problemi - con il Consiglio europeo. Ecco la tabella di marcia che porterà i cittadini dell'Ue a usare l'euro digitale nei pagamenti di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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