Prima Categoria Il Colombaro cambia l’attacco L’obiettivo è non soffrire più

Il Colombaro ha deciso di cambiare l’attacco in vista della nuova stagione di Prima categoria, con l’intento di migliorare le prestazioni offensive. Dopo aver evitato la retrocessione ai playout, la società punta a ridurre le difficoltà in campo e a rendere più stabile il rendimento della squadra. La formazione si prepara a disputare il campionato con nuove strategie e giocatori, mantenendo l’obiettivo di affrontare il torneo con meno sofferenze rispetto alla passata stagione.

Dopo la faticosa salvezza ai playout, il Colombaro si affaccia alla Prima categoria per il secondo anno di fila con l’obiettivo di soffrire meno. La società arancione e il ds Cappi hanno operato nel segno della continuità, a cominciare dalla conferma di mister Luca Modonesi, inserendo alcune pedine di spessore come Giovanardi dietro e rifacendo l’attacco con gli innesti di Vessella, Corrente, Cinquegrano e Baldari. Questa la rosa: Portieri: Francesco Cornia (2003), Cristian Bruno (2007) Difensori: Fabio Havaraj (2007), Davide Todisco (2006), Michael Anang (’91), Sebastiano Fontanesi (2007), Edoardo Fontanesi (2000), Simone Cornia (2004),... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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