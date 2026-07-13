Il presidente di un’associazione di categoria ha ricevuto un premio dedicato alla terra e ai grani. Durante il suo intervento, ha affermato che per proteggere l’agricoltura nelle aree interne sono necessarie misure specifiche e interventi urgenti. Ha sottolineato che i territori non si salvaguardano con slogan, ma con decisioni amministrative chiare e coerenti con le politiche adottate, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e sostenere il settore agricolo.

Tempo di lettura: 2 minuti “I territori non si difendono con gli slogan ma con scelte amministrative chiare e coerenti con obiettivi e politiche adottate per questo motivo è necessario intervenire con urgenza e con misure ad hoc per tutelare l’agricoltura nelle Aree Interne e fermare lo spopolamento”. Lo ha detto il vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori e presidente provinciale AIC Salerno, Donato Scaglione, nel suo intervento durante l’assegnazione del premio Terra e Grani 2026 che si è tenuto ad Albanella, nel salernitano, durante il convegno dal titolo “Dalla Spiga al Territorio – Alla riscoperta dei valori della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Premio Terra e Grani al presidente AIC Salerno, Scaglione: “Necessarie misure ad hoc per tutelare l’agricoltura”

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