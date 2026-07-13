Premio Terra e Grani al presidente AIC Salerno Scaglione
Il presidente dell'Associazione Italiana Agricoltura in Aree Interne ha chiesto misure specifiche per proteggere il settore agricolo e contrastare lo spopolamento nelle zone interne. Ha affermato che i territori non si salvano con slogan, ma con interventi concreti. La richiesta è stata avanzata durante un evento in provincia di Salerno.
“Necessarie misure ad hoc per tutelare l’agricoltura in Aree Interne e fermare lo spopolamento, i territori non si difendono con slogan”.. Albanella (Sa ). “I territori non si difendono con gli slogan ma con scelte amministrative chiare e coerenti con obiettivi e politiche adottate per questo motivo è necessario intervenire con urgenza e con misure ad hoc per tutelare l’agricoltura nelle Aree Interne e fermare lo spopolamento”. Lo ha detto il vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori e presidente provinciale AIC Salerno, Donato Scaglione, nel suo intervento durante l’assegnazione del premio Terra e Grani 2026 che si è... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Notizie e thread social correlati
Importazioni olio extravergine, Scaglione (AIC): “Necessario rafforzare i controlli”Le importazioni di olio extravergine sono al centro di un appello per aumentare i controlli.
Olio extravergine importato: Scaglione (AIC) chiede più controlli per il made in ItalyL’Associazione Italiana Consorzi ha chiesto un aumento dei controlli sulle importazioni di olio extravergine.
Argomenti più discussi: Le radici e le ali. È dalla terra che si spicca il volo; Terra Santa. Card. Pizzaballa a Norcia e Montecassino: La pace nasce dal basso e ha bisogno di testimoni credibili; Pizzaballa, il Patriarca della pace e del dialogo; Codacons premia piccoli quattro comuni abruzzesi.
Nell'ambito della terza edizione della Festa Terra e Grani svoltasi nella frazione Matinella di Altavilla Silentina, il sindaco Francesco Cembalo ha ricevuto il premio per la Cultura dei Grani Antichi e della Biodiversità Rurale. facebook