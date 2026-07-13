premio terra e grani al presidente aic salerno scaglione

Il presidente dell'Associazione Italiana Agricoltura in Aree Interne ha chiesto misure specifiche per proteggere il settore agricolo e contrastare lo spopolamento nelle zone interne. Ha affermato che i territori non si salvano con slogan, ma con interventi concreti. La richiesta è stata avanzata durante un evento in provincia di Salerno.

“Necessarie misure ad hoc per tutelare l’agricoltura in Aree Interne e fermare lo spopolamento, i territori non si difendono con slogan”.. Albanella (Sa ). “I territori non si difendono con gli slogan ma con scelte amministrative chiare e coerenti con obiettivi e politiche adottate per questo motivo è necessario intervenire con urgenza e con misure ad hoc per tutelare l’agricoltura nelle Aree Interne e fermare lo spopolamento”. Lo ha detto il vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori e presidente provinciale AIC Salerno, Donato Scaglione, nel suo intervento durante l’assegnazione del premio Terra e Grani 2026 che si è... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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